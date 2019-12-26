У Москві померла відома актриса

Відома російська актриса і художній керівник театру «Современник» Галина Волчек померла в Москві. Їй було 86 років.

Про це повідомили в театрі в коментарі ««. За попередньою версією лікарів, знаменитість померла від набряку головного мозку і легень.

23 грудня, артистка відчула себе погано і викликала швидку допомогу. У лікарні вона впала в кому.

По дорозі в лікарню 86-річна Волчек поскаржилася лікарям на сильні болі в грудях. Медики прийняли рішення про термінову госпіталізацію зірки. Артистку доставили у важкому стані в одну з клінік Москви, але врятувати її життя не вдалося.

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Галина Волчек народилася 19 грудня 1933 року в Москві. Радянська і російська актриса театру і кіно, театральний режисер, педагог була також художнім керівником Московського театру «Сучасник» (з 1989 року).

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Після закінчення навчання у Мхаті вона спільно з Олегом Єфремовим, Ігорем Квашею, Лілією Толмачової, Євгеном Євстигнєєвим організували свій театр, який назвали «Сучасник».

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«Двоє на гойдалках» — перша робота Волчек, яку вона поставила в ролі режисера. Протягом тридцяти років п’єса входить в програму театру. Режисерські роботи: «На дні», «Вишневий сад», «Три сестри», «Крутий маршрут», Пігмаліон», «Звичайна історія» — зміцнили популярність Волчек.

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На екрані Галина Волчек дебютувала в 1957 році в екранізації класичного іспанського роману «Дон Кіхот».

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Офіційно Галина Волчек двічі була заміжня. Перший чоловік актриси — знаменитий актор Євген Євстигнєєв, з яким вона прожила 9 років і народила сина. Другий чоловік Галини — радянський вчений Марк Абелев, доктор технічних наук, викладав у Московському інженерно-будівельному інституті. Третій шлюб Галини Волчек був цивільним, тривав майже 10 років.

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