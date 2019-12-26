«Споконвічно російські території — тільки болота під Москвою»: Херсонська міськрада поставив Путіна на місце

Херсонська міська рада прокоментував слова президента РФ Володимира Путіна про те, що південь України і Причорномор’я зокрема — «споконвічно російські території». Заява міського голови Херсона і депутатів міськради було опубліковано на офіційному сайті міста у четвер, 26 грудня.

За словами міського голови Херсона Володимира Миколаєнка, багато закликають не звертати уваги на «хвору геронтологическую фантазію» Путіна, однак він упевнений, що реагувати на такі заяви необхідно.

«Ми два десятиліття закривали очі на те, що вони називали Крим російським, і даремно. Тому що збоченці тим і відрізняються від нормальних людей, що не тільки фантазують, а втілюють свої мрії в реальність», — підкреслив Миколаєнко.

Він констатував, що якщо дійсно проаналізувати питання про «споконвічно російських землях», такими виявляться лише болота під Москвою. Голова Херсонської міськради додав, що всіма іншими територіями «московити заволоділи завдяки власній тваринної жорстокості і підступності».

«Порушуючи домовленості, нехтуючи обіцянками, користуючись моментами слабкості сусідів, власноруч створюючи внутрішні кризи в сусідніх державах, вони зуміли розбудувати велику імперію. Велику за розмірами, я маю на увазі. Ця імперія стоїть на кістках», — заявив Миколаєнко.

Він додав, що кожен українець повинен пам’ятати про те, що Росія несе смерть усюди і оцінює життя свого ж народу вартістю, що не перевищує рубль. Про це не слід забувати не тільки під час виборів, а й при купівлі російських товарів, переглядів читанні і російських ЗМІ.

«Причорномор’я настільки прекрасне і далеке від московських боліт, що мені важко уявити собі, як Путіну могло прийти в голову, що Росія має до нас якесь відношення. Південь України — етнічно, ментально, географічно, культурно український. Завжди був українським і завжди буде. Буде українським тоді, коли Росії вже не буде», — йдеться в заяві.

Миколаєнко резюмував, що про це українці особливо повинні пам’ятати під час світлих християнських свят, тому що добро завжди перемагає зло. Звернення голови міськради підтримали 33 депутати.