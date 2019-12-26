Розчленував професор-кат: в Росії знайдені останки убитої студентки

Останки розчленованої аспірантки з Санкт-Петербурга Анастасії Єщенко, яку вбив професор історії Олег Соколов, знайшли через півтора місяця пошуків.

Про це повідомляє «Фонтанка». За даними адвоката Олександри Бакшеевой, що представляє інтереси матері загиблої, останки виявили в межах Санкт-Петербурга.

«Експертиза ще не проведена, стверджувати достеменно ми не можемо. Але ймовірно — так, це частини тіла Анастасії», – уточнила правозахисник.

Нагадаємо, після вбивства водолази зуміли витягти з Мийки та спряжених з нею водойм кілька мішків з останками потерпілої, не знайденими залишалися ноги.

За версією слідства, в ніч на 8 листопада 2019 року історик Олег Соколов вбив і розчленував Єщенко у своїй квартирі на набережній Мойки і через добу виніс останки по частинах, намагаючись втопити у річці.