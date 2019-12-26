У Рівненській області від коклюшу померло немовля, яким не встигли зробити щеплення

У Рівненській області 24 грудня помер одномісячний дитина, який не був щеплений від кашлюку.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України в Facebook.

«Хлопчика два тижні лікували у відділенні інтенсивної терапії та анестезіології дитячої обласної лікарні, однак його не вдалося врятувати. Діагноз був лабораторно підтверджений. Коклюш був утруднений двосторонньої не госпітальною пневмонією. Хлопчик народився в багатодітній родині і був шостою дитиною, однак жодна дитина не мав рекомендованої щеплення через відмови батьків», — йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/moz.ukr

У Моз зазначають, що єдиним захистом від коклюшу є вакцинація, а вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно в 2, 4, 6 та 18 місяців (всього чотири щеплення). Варто також проводити вакцинацію вагітним для додаткової профілактики захворювання серед новонароджених, які ще зовсім маленькі для проведення щеплення. «Прищеплена середовище гарантує безпеку дітям, які з-за клінічних протипоказань не можуть бути вакциновані», — підкреслили у відомстві.