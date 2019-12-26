Не можуть поїсти і зігрітися: у Києві в пансіонаті з переселенцями сталося ЧП

У київському пансіонаті «Джерело Пущі-Водиці», де станом на грудень 2019 року проживало 160 переселенців з окупованого Криму і Донбасу, в тому числі і діти, 26 грудня відключили електропостачання.

Про це повідомив заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Руслан Калінін на своїй сторінці в Facebook. Він додав, що вже прибув до закладу.

«В пансіонаті «Джерело» відключили електропостачання. Тут знаходиться 160 переселенців, з яких 54 дитини. Зараз відсутня можливість приготувати їжу, зігрітися», – підкреслив Він.

Відповідну інформацію розмістили на сторінці пансіонату в Facebook. У ній говориться, що рішення про відключення електрики до усунення 56 порушень, виявлених при перевірці ГУ ДСНС р. в Києві, ухвалив Окружний суд м. Києва.

Перевірка була проведена в тому числі з-за трагічного випадку, що стався в пансіонаті в кінці 2018 року. Тоді в одній з кімнат з-за несправності систем електропостачання спалахнула пожежа, і загинув один з його мешканців-переселенців.

Експертизи підтвердили, що пансіонат непридатний для проживання, будівля знаходиться в аварійному стані, а системи електро-, водо – і теплопостачання потребують термінового ремонту. Частково справа в тому, що протягом п’яти років жителі довели стан інфраструктури та будівлі пансіонату до критичного рівня.

У пансіонаті «Джерело Пущі-Водиці» відключили електроенергію. Документ

Facebook/Пансіонат «Джерело Пущі-Водиці»

У пансіонаті «Джерело Пущі-Водиці» відключили електроенергію

Facebook Руслана Калініна

У пансіонаті «Джерело Пущі-Водиці» проживали 160 переселенців, у тому числі і діти

Facebook Руслана Калініна

У пансіонаті «Джерело Пущі-Водиці» відключили електроенергію

Facebook Руслана Калініна

пансіонаті «Джерело Пущі-Водиці» проживали 160 переселенців, у тому числі і діти

Facebook Руслана Калініна

У пансіонаті «Джерело Пущі-Водиці» відключили електроенергію

Facebook Руслана Калініна