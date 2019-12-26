У терміналі «зависли» 28 тисяч: киянин розповів, як «вибивав» свої гроші

Переказ грошей на картку через термінал обернувся для киянина Костянтина Прокопенко серйозним трепанием нервів. Замість майже 38 тисяч гривень, чоловік отримав 10 тисяч. Решту суми йому довелося вибивати «з боєм».

Подробиці – в нашому матеріалі.

«Коли будуть гроші?»

Костянтин розповів OBOZREVATEL, що родичі з Херсона перекинули йому гроші на картку з допомогою платіжного терміналу IBOX ще 22 грудня. 10 тисяч він отримав майже відразу, решта «зависли» до 26 грудня.

Ситуація загострювалася тим, що відправник не було на руках чека: в апараті якраз закінчився папір.

З приводу завислих 28 тисяч гривень, ситуація залишалася неясною. На питання: «Коли будуть гроші?» представники IBOX відповіли Костянтину у Facebook, мовляв, ваше звернення бачимо, відповідь отримаєте на протязі дня.

Листування Костянтина з представниками IBOX

Лише у другій половині 26 грудня Прокопенко отримав переклад. Чоловік упевнений, що це стало можливим після того, як він переклав проблему в публічну площину: написав у Facebook, звернувся до ЗМІ і зробив запит в Національний банк України для перевірки ліцензії оператора.

Під записом Прокопенко в Facebook деякі інтернет-користувачі поділилися своїм досвідом «послуг від IBOX».

«Давно знаю, потрапляв з ними», – написав користувач А. М. Булат.

«Товаришу потрібно було терміново, я відправив і теж два тижні йшли гроші. За цей час я його чотири рази бачив», – залишив повідомлення Валерій Іванов.

Інша думка

OBOZREVATEL попросив прокоментувати ситуацію представників IBOX. У компанії висловили співчуття навколо виниклої ситуації.

«Цей платіж потрапив під автоматичну перевірку нашої системи безпеки. Обробка подібних транзакцій може займати до 3-х робочих днів, починаючи з дня здійснення оплати. Про це написано в Публічній оферті у нас на сайті. Якщо не вважати вихідні та святкові дні, то сьогодні як раз 3-й робочий день. Гроші вже зараховані клієнту на рахунок», – відзначили в компанії.