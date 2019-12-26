Пособник бойовиків обвинувачений в загибелі 10 українських військових вийшов на волю

Сьогодні з під арешту було звільнено під особисте зобов’язання Микола Бутрименко, проросійський фермер, обвинувачений в сприянню загибелі українського спецназу в 2014 році.

Про це в Facebook повідомляє Віталій Овчаренко.

Як повідомлялося, в 2014 році Бутрименко році привів російські війська на місце, де переховувався український спецназ. Тоді 10 з 19 українських захисників загинули.

«Тоді, нагадаю, росіянами був збитий наш літак, на пошуки пілотів була направлена група спецназівців, яких побачив Бутрименко. Він запропонував їм перечекати час до нього, а сам пішов у справах, а привів із собою росіян. Які вбили 10 наших військових, ще кілька взяли в полон. Його потім затримали, коли він приїхав оформляти пенсію», — пише автор.

»Що було з тих пір? Він сидів у СІЗО, слідчі неправильно оформляли документи (дивно, коли судять ВСУшников, помилок немає), суди постійно переносилися, свідка (одного зі спецназівців НЕ допитали взагалі) і справа проходили за фінансування тероризму. НЕ співучасть у вбивстві 10 військових, а тільки фінансування тероризму. А поки сидів Бутрименко в СІЗО, тому що справа затягувалася, у нього йшов день за два», — продовжує Овчаренко.

На думку автора, такими можуть відпустити затриманого терориста з «ДНР» Романа Лягіна.

«У наступному році звільнять звільнять Лягіна, за «угоди зі слідством», або «Тебе чекають вдома …». Зараз йде решалово», — резюмує автор.