Суперечка на сесії Миколаївської облради закінчилася смертю одного з учасників

Сьогодні, 26 грудня, під час проведення сесії Миколаївської обласної ради між двома представниками ВІДГ виник словесний конфлікт.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

В результаті один з конфліктуючих вирішив написати заяву в поліцію і надати відеозапис образ з боку опонента. Вони прибули у відділення поліції — один з наміром написання заяви, другий учасник сварки — надавати пояснення.

«У холі Центрального відділу поліції 49-річний чоловік, на якого скаржився заявник, вказав на погіршення самопочуття. Йому викликали «швидку», проте по дорозі до лікарні він помер», — йдеться в повідомленні.

Точну причину смерті громадянина буде встановлювати судово-медична експертиза.

Попередньо відомо, що кілька років чоловік перебував на обліку у лікаря-кардіолога у зв’язку з захворюванням серця. Всі обставини події встановлюються.