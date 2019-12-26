Держкіно виділить майже 50 млн грн на фільм Сергія Лозниці «Бабин Яр»

Державне агентство України з питань кіно надасть 49,3 мільйона гривень державної підтримки на виробництво фільму «Бабин Яр».

Про це свідчить договір між Держкіно та компанією «Солар Медіа Інтертейнмент», інформує hromadske.

Державна підтримка складає 32 % від загальної вартості виробництва фільму.

Стрічка «Бабин Яр» буде копродукцією України та Німеччини. Прем’єр прем’єра фільму в Україні планується у 2021 році.

Кінопроєкт історичної драми «Бабин Яр» став одним із переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно у жовтні 2019-го. Режисером та автором сценарію фільму є Сергій Лозниця, продюсер – Сергій Лавренюк.

«Бабин Яр» сценариста та режисера Сергія Лозниці – це радикальний акт трансформації мови кіно. Для того, щоб відтворити на екрані гуманітарну трагедію, яка стала одним із символів ХХ століття, режисер Сергій Лозниця пориває із традиційним наративом і відмовляється від концепції «головного героя», – зазначили у Держкіно.

Нагадаємо, проєкт фільму «Бабин Яр» був одним із переможців Сьомого пітчингу Держкіно у січні 2015 року. Тоді було заявлено, що бюджет стрічки складає 5 млн євро, у держави просили 10 млн грн. Стрічка мала статі копродукцією України, Франції, Німеччини та Росії.

У жовтні 2015 року Сергій Лозниця казав, що планує завершити виробництво фільму у 2017 році. Однак у 2018-му трирічний термін перебування фільму «Бабин Яр» у Програмі виробництва сплив.