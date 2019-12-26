Банкова повернула на доопрацювання проекту закону про СБУ: не дотримані рекомендації НАТО

Офіс президента України повернувши на доопрацювання проекту закону щодо реформування Служби безпеки України.

Як повідомляє “Новинарня“, про це в четвер, 26 грудня, заявивши тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор під час спілкування із журналістами у Києві.

“Нам дійсно повідомляли, що існує проєкт, і його передали до ОПУ, але наскільки я знаю, офіс президент повернувши цей документ, пояснивши, що там не все добре. Це сталося, здається, пару тижнів тому”, – цитує Тейлора “Європейська правда”.

Він додав, що зараз ведуться серйозні дискусії про ті, як має проводитись реформа СБУ.

“Мі – і США, й інші партнери дали кілька рекомендацій про те, на чому має бути сконцентрована реформа – це контррозвідка та захист державної таємниці, а не економічні розслідування”, – підкреслив дипломат.

Як відомо, раніше в Єврокомісії заявили, що підготовлений українською владою проекту реформування Служби безпеки України суперечить рекомендаціям західних партнерів.