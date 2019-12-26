Добрий цар-погані бояри: провальна стратегія Зеленського — екс-нардеп

Я знаю, що в «Слуг» є нормальні і адекватні люди. Їх небагато, але вони є. Але я пам’ятаю, що якщо в бочку лайна додати ложку варення, то вона залишиться бочкою лайна і не стане бочкою варення. Тому я не будував ілюзій з приводу швидкісного політпроекту, який здохне відразу після своєї каденції.

Таке визнання озвучив сьогодні в блозі «Оглядача» екс-парламентарій Борислав Береза.

Я знаю, що Зеленський хоче миру, але він не розуміє, що мир на умовах Росії — це катастрофа для нашої держави. На жаль, Зеленський не сильний в компетенції держуправління і не розуміє важливість державних інституцій. Значить він ставить лише короткострокові цілі, а Кремль навпаки орієнтований на довгострокові. І я дуже добре пам’ятаю, що Путін починав війну не для того, щоб закінчити її з урахуванням наших інтересів.

Я знаю, що Порошенко не буде більше президентом. Це може не подобається його симпатиків, але це факт. Тому що 73% проголосували не за Зеленського, а проти продовження правління Порошенко. І чим швидше це зрозуміють на Банковій — тим менше бід вони накоять. Тому що високий рейтинг на виборах був протестом проти попередньої влади і авансом нинішньої. І цей протест може повторитися. Але враховуючи, що вибори будуть не скоро, то протест може вийти на вулицю.

Я знаю, що на митницях, як і раніше, беруть хабарі і контрабас тече рікою. Я знаю, що сбушники контролюють багато схем і продовжують кошмарити бізнес. Я знаю, що Нацполиция — це закостеніла структура, яка обкладає поборами дрібних бізнесменів, які працюють напівлегально і кришують борделі, игорку, наркоту і багато чого іншого з чим боротися. Я знаю, що прокуратура торгує кримінальними справами, фабрикує справи під замовлення і намиває пісок.

Я все це знаю. І знаю, що у всіх перерахованих вище структурах є порядні люди. Є. Але вони в меншості. І я прекрасно розумію, що з тими зарплатами і тими повноваженнями, що є у більшості, але не маючи моральної мотивації, по-іншому і не буде.

Треба міняти ситуацію, проводячи реформи і очищення правоохоронних структур. І я пам’ятаю те, що можна досягти позитивного результату. Це ми бачимо по патрульній поліції, результати якої дуже високо оцінюють навіть наші західні партнери.

Я знаю, що суди в Україні — це скоріше судилища, ніж місця, де судять за законом. Частина суддів приймає рішення за гроші, частина з наказом, частина з телефонним дзвінком, а частина з страху, тому що вони на гачку у тих чи інших силовиків або у ВП. Але я розумію, що всі попередні влади і ця, яка зараз, завжди хотіли взяти під контроль суди, а не зробити їх незалежними. І порядним суддям тут немає місця.

Тут потрібна не тільки судова реформа, але необхідна і реформа свідомості влади. Без цього ніякої іншої реформи не провести.

Я знаю, що Кабмін зараз більше нагадує дитячий садок поєднаний з дискусійним клубом, в якому прем’єра призначив Офіс президента і ще дивуються відсутності результату. Але я розумію, що якщо і наступний Кабмін будуть формувати з особистих симпатій ОП і виходячи з хотілок олігархів або груп впливу, а не виходячи з професіоналізму та компетентності, то результат буде такий само або гірше.

Я знаю, що закон про землі потрібен нової влади, щоб закрити дірки в бюджеті, а деяким людям у ВП, щоб збагатитися. І прикриваючись словом «реформа» вони вирішують свої короткострокові проблеми. Я розумію, що ринок землі необхідний Україні. Але для початку потрібно упорядкувати усі — від кадастру до законодавства. І звичайно провести роз’яснювальну роботу з населенням, яке вже не розуміє, що відбувається і не розуміє, що ніхто не примушує продавати свою землю.

Але ті, хто зараз біля керма держави живуть сьогоднішнім днем і про майбутнє не думають. Цікаво, а що наступним будуть продавати? Тому що проводити податкову реформу, розвивати економіку, створювати робочі місця і робити Україну привабливою для інвесторів вони поки не поспішають.

Я бачу, що фінансові інтереси більш близькі нової влади ніж ідеї побудови сучасної держави та сильного суспільства. Вони не розуміють, що відродження України, як держави можливо лише завдяки освіті, культурі, релігії, ідеї державності та національних інтересів. І все це має підкріплюватися економікою.

Я це розумію і знаю, як це досягалося в Естонії, Ізраїлі або ж Німеччини. Головує не розмір держави, а національна ідея і віра громадян у те, що влада це буде робити. Тоді громадяни прикладають максимум зусиль для досягнення амбітної мети — побудови держави. Інакше цього не досягти.

Я бачу провальну кадрову політику Зеленського, коли на місця призначені люди випадкові або ж просто слабкі, не компетентні. А іноді і просто аферисти чи манкурти. Шкода, що мотивацією таких призначень є особиста відданість, старе знайомство, спільне навчання, родинні зв’язки чи стосунки з роботи у Кварталі-95. І коли призначають настільки слабких кандидатів, що стає і смішно і сумно, адже єдина їх перевага — це те, що вони «свої», то ти бачиш, що звинувачуючи Порошенко в кумівстві, Зеленський пішов по тому ж шляху.

Зрозуміло, що він буде змушений виправляти цю ситуацію, якщо хоче досидіти до кінця терміну. Але хто тепер погодитися розгрібати ці «Авгієві стайні» бачачи такий підхід президента?

Загалом я не бачу багато приводів для оптимізму. Народ традиційно вірить у доброго царя і поганих бояр. Бояри, розуміючи, що прийшли лише на час, творять беззаконня, а у царя немає замін цим боярам на більш розумних і компетентних зі списку «своїх». До того ж цар стільки вже начудив, що викрутитися буде непросто.

Але можливо. І тактика сидіти і просто чекати тут не підходить. Це програшна стратегія. А часу і можливостей для маневру все менше і менше.

Зеленський може спробувати запустити зміни, оточивши себе нової експертною групою радників. Може. Але я не знаю чи здатний він на це. Тим більше, що він не переносить критику і болісно сприймає будь-яку вказівку на його помилки.

Щоб змінити ситуацію Володимиру Зеленському треба змінитися самому. Тому що якщо нічого не робити, то буде тільки гірше. І це виллється не тільки у фінальній поразку Зеленського, але і в тотальне розчарування його інфантильного електорату, яке може призвести до остаточного проросійському реваншу і катастрофу для государственноости України. Ось цього допустити не можна. Відповідальність дуже велика.