Павло Вернивский: “Розповім вам новини з іншої планети”

Чіп і Дейл поспішають на допомогу!!! Милованов підготував 13 векторів для порятунку промисловості!!! І поки всі з нетерпінням чекають чого придумав міністр, то розповім вам новини з іншої планети.

Знаєте як рятують промисловість в Італії? Там зараз між урядом Італії і ArcelorMittal йдуть дебати навколо заводу Ilva.

У 2015 цей найбільший в Європі металургійний завод-банкрут був націоналізований урядом. Підставою для націоналізації був закон Марзано від 2004. За цим законом, якщо в компанії працює понад 1000 осіб і її борг перевищує 1 млрд євро, то до компанії може застосовуватися процедура «надзвичайного управління» з боку держави. Після націоналізації держава проводить прискорену реструктуризацію боргу і застосовує всі заходи для збереження компанії. У випадку з заводом, то італійці просто не хотіли його втратити.

Націоналізація була тимчасовою, поки не знайдуть покупця готового погодиться на умови уряду. Звичайна європейська практика. Покупця знайшли ArcelorMittal. Він купив завод за 1,8 млрд євро. Однією з умов покупки було збереження робочих місць та інвестиції в розмірі 2,6 млрд дол в модернізацію. І ось зараз Arcellor раптом змінив рішення, захотів переглянути інвестиційні плани і звільнити 5000 працівників. Італійський уряд не згідно з цим рішенням і навіть вирішило викупити 18% заводу.

Хтось зараз скаже, що італійці вдарилися в соціалізм і пошкодують про це. З цього приводу хочу сказати наступне. Якщо ви так вважаєте, то просто не знаєте економічної історії Італії.

Саме цей завод був побудований за державні кошти. І до його приватизації він належав Інституту промислової реконструкції. Цю державну холдингову компанію називають головним архітектором Італійського економічного дива післявоєнного періоду. У 1993 році цей холдинг був на 7 місці в списку найбільших компаній світу.

А тепер подивіться на Італію та подивіться на Україну. У нас банкрутство КрАЗ, АвтоЗАЗ нікого навіть не турбує. Авиапроизводство на межі зникнення. Китайці купили Мотор Січ і я впевнений, що там ніхто не буде контролювати інвестзобов’язання китайців. Прикладів як безглуздо розбазарює свої дорогоцінні активи наша держава дуже багато. Поки держава не змінить свою промислову політику, то толку у нас не буде. І я не вірю в 13 векторів Мілованова.

Павло Вернивский