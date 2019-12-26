Олігархи розполохали всіх інвесторів

В середині грудня Державна служба геології та надр провела перше в своїй історії міжнародне road-show українських нафтогазових ділянок. З офіційного повідомлення відомства відомо, що презентація проходила в Лондоні, і стосувалася Охтирського, Грунивского і Ічнянського ділянок вуглеводнів.

Розробляти ці території геологічне відомство пропонує на умовах угод про розподіл продукції (УРП), які передбачають набір стандартних умов. Так, договори укладаються з переможцями конкурсів терміном на 50 років, і передбачають мінімальні суми інвестицій (від 450 млн до 1 млрд грн, в залежності від ділянки), які будуть захищені другою стороною підписання УРП – Кабінетом міністрів.

На фото – Роман Опимах

«Залучення інвестицій є критично важливою умовою для розвитку економіки держави в цілому, і видобувної галузі зокрема. Для цього потрібно забезпечити якісний промоушен об’єктів, виставлених на конкурси та аукціони. Ми зацікавлені в тому, щоб залучити якомога більше потенційних інвесторів і на умовах прозорості та конкурсної боротьби обрати переможця», – заявив під час презентації глава Держгеонадр Роман Опимах.

Геологічне відомство Опимах очолив трохи більше місяця тому, а до цього працював на керівній посаді в Асоціації газодобувних компаній, де створив собі реноме прихильника вибудовування цивілізованих правил гри на газовому ринку. Велика кількість інвесторів розраховує, що при новому главі Держгеонадр Україна дійсно відійде від практики тіньового розподілу родовищ нафти і газу.

Але навіть якщо це станеться, напливу іноземних інвесторів в Україну не буде. Головним чином тому, що корупція далеко не головна проблема у питанні залучення міжнародного капіталу. Набагато більш важливою перешкодою є небажання великих українських гравців пускати на внутрішній ринок зовнішніх конкурентів. Причому такої позиції дотримуються не тільки компанії, що належать українським олігархам, а й держструктури.

Яскравим підтвердженням тому є досвід першого в історії України повномасштабного етапи проведення конкурсів з пошуку партнерів до розробки родовищ на вищезазначених умовах УРП, який пройшов у липні цього року. ЗМІ вже повідомляли про результати тих змагань. Якщо коротко, то у 8 випадків з 9 переможцями виявилися представники великого українського бізнесу.

На фото – Рінат Ахметов

Винятком була тільки Варвинська площа (3,4 тис кв км), що дісталася компанії Ukraine Energy LLC американських бізнесменів Алекса Кранберга, а також Майкла і Лева Блейзерів. Але вже скоро ця компанія може втратити цю ділянку. Як повідомляв «ОЛІГАРХ», причиною того є відповідна судова ініціатива державної «Укргазвидобування», з якою остання виступила відразу після того як Кранберг і Блейзери втратили вплив на офіційний Київ після відставки з поста міністра енергетики США Ріка Перрі.

Потонули в судах і результати липневого конкурсу на укладення УРП по Зинковской площі (570 кв км). Його переможцями стали компанії Oil&Gas Оverseas Тrading B. V. і ТОВ «Нафтогазэксплуатация» з групи Ріната Ахметова, але зараз цих прав його намагається позбавити ПРАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» Ігоря Коломойського і Віталія Хомутинника.

На фото – Ігор Коломойський

«Самого Коломойського не цікавить Зінковський ділянка тому що він, по-перше, грінфілд (неразработанный – ред.), а по-друге дуже ризиковий (там газ надглибокого залягання – до 5 км, і одна така свердловина коштує до 20 млн дол», – говорить джерело «ОЛІГАРХА» в конкурсній комісії при Міністерстві енергетики, яка займалася відбором переможців на укладення УРП.

За його словами, у Коломойського про ці нюанси знають, але брати участь у липневому конкурсі там вирішили не стільки заради перемоги, скільки для того, щоб змішати карти Ахметову. «Укрнафтобуріння» спочатку отримало статус учасника конкурсу, а потім скористався ним, щоб заявити в суді про порушення цього свого статусу», – каже наш співрозмовник.

За його словами, немає інтересу до розробки виграного ділянки вуглеводнів і у Віктора Пінчука. На вищезгаданому липневому конкурсі його структури «Гео Альянс партнерство» і Geo Alliance Partnership B. V. були визнані переможцями змагання за право підписання з Кабміном УРП на розробку Софіївській площі (займає 2,7 тис кв км). За даними «ОЛІГАРХА», ця ділянка вважається одним з найбільш перспективних серед дев’яти запропонованих державою.

На фото – Віктор Пінчук

«На «Софіївці» переважні залягання нафти. Нафта вигідніше (дорожче) газу, плюс тут вона лежить неглибоко – кілометр з копійками, при тому, що, наприклад, на Зинковской площі (згадана ділянка викуплена структурами Ахметова – ред.) газ знаходиться на глибинах від 5 тис м», – говорить співрозмовник «ОЛІГАРХА».

За його даними, перемогу в боротьбі за Софійську площу Віктору Пінчуку гарантувала велика програма дій, яку його структури презентували комісії. Вона полягає в тому, що за перші три роки ліцензіат зобов’язується провести 3Д сейсміку мінімум 500 кв км території ділянки і при цьому пробурити мінімум три розвідувальних свердловини. Але за фактом виконувати цю роботу своїми фінансовими силами Віктор Пінчук не планує. «Є інформація, що він хоче продати весь свій газовий бізнес (до групи EastOne входить концерн «Гео альянс», що володіє близько двох десятків родовищ – ред.)», – говорить співрозмовник «ОЛІГАРХА».

За його словами, живий інтерес до «Гео альянсу» проявляє засновник Burisma Микола Злочевський, але з угодою поки не клеїться. Нібито основна причина – невиправдано висока ціна на газовий бізнес Віктора Пінчука. За даними «ОЛІГАРХА», щоб «розгойдати» покупців, зять Леоніда Кучми вирішив «надути» свою групу новими активами, і саме для цього і була куплена Софіївська площа. Саме її Пінчук і має намір представляти потенційному покупцеві в якості вишеньки на торті своєї газової імперії: за умовами УРП, рента для видобутку нафти становить смішні 2%, при цьому інвестор буде отримувати небачені 70% від загального обсягу видобутих вуглеводнів до повної компенсації своїх витрат на цей проект.