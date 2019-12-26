Затриманого на Київщині “злодія в законі” екстрадували в Іспанію

Поліція видворила за межі країни «злодія в законі» на прізвисько «Батир Бухарський». Його затримали співробітники управління стратегічних розслідувань в Київській області Нацполиции та за сприяння Держприкордонслужби екстрадували в Королівство Іспанія.

Про це стало відомо з повідомлення Нацполиции.

З 2017 року останній перебував у міжнародному розшуку за вчинення злочинів на території Королівства Іспанії. Разом з іншими учасниками ОЗГ організував схему по «відмиванню» грошей, отриманих злочинним шляхом, які легалізували шляхом придбання нерухомості. Відповідно до законодавства Іспанії «злодія в законі» чекає відповідальність у вигляді позбавлення волі терміном на 17 років.

У квітні 2019 року «злодій в законі» незаконно потрапив на територію України. Про цей факт стало відомо співробітникам Управління стратегічних розслідувань в Київській області. Правоохоронці встановили місце перебування «Батира Бухарського», затримали його і відразу повідомили про це європейським колегам, наголошується в повідомленні.

З метою подальшої екстрадиції в Королівство Іспанія 48-річний громадянин РФ, уродженець Узбекистану був поміщений в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

У поліції нагадали, що в 1998 році в Москві «Батир Бухарський» був коронований «злодієм в законі» «Дідом Хасаном» і був довіреною особою ще одного «злодія в законі» на прізвисько «Япончик».

24 грудня оперативники екстрадували «злодія в законі» на прізвисько «Батир Бухарський» в Королівство Іспанія і передали в руки правоохоронців.