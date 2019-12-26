Став відомий претендент на купівлю “Люксоптики” дружини Бориса Ложкіна

Французько-італійський холдинг Essilor Luxottica може придбати українську мережу Люксоптика.

Про це стало відомо з повідомлення “Лігабізнес” із посиланням на порядок денний засідання Антимонопольного комітету України (АМКУ) 26 грудня.

На засідання винесено питання про надання дозволу нідерландської компанії Essilor Nederland Holding B. V. (“дочка” Essilor Luxottica) на покупку понад 50% в компанії International Optical House Holding B. V. (Нідерланди), якій належить 100% ТОВ Люксоптика Холдинг.

Мережа Люксоптика надає комплекс послуг з діагностики зору, підбору засобів корекції, виготовлення та ремонт окулярів і лінз.

Згідно з даними держреєстру, кінцевими бенефіціарами Люксоптики є дружина Бориса Ложкіна Надія Шаломова і харківський бізнесмен Олег Калашников.

У вересні АМКУ розглядав можливість покупки Люксоптики кіпрською компанією OH Holding Limited.