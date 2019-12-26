Одеський стадіон “Чорноморець” в черговий раз виставлять на торги в січні

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повторно виставив на продаж стадіон “Чорноморець” в Одесі за 733,25 мільйонів гривень.

Про це стало відомо з повідомлення прес-служби Фонду.

Відзначається, що голландський аукціон з продажу нежитлових будівель стадіону “Чорноморець” відбудеться 15 січня 2020 року. Всі активи знаходяться на балансі АТ “Імексбанк”.

“Загальна площа нежитлової нерухомості, розміщеної в історичному центрі Одеси, яка продається єдиним лотом – 80 289 квадратних метрів”, – йдеться в повідомленні.

Кінцевий термін прийому заявок на участь в торгах – 15 січня 2020 до 16:00.