У Росії перекинувся автобус з людьми: 2 жертви, 15 постраждалих

У Липецькій області Росії в четвер, 26 грудня, перекинувся рейсовий автобус, внаслідок чого загинули 2 людини і ще мінімум 15 постраждали.

В лікарню доставили 8 поранених. Про це з посиланням на прес-службу Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ повідомляє ТАСС.

Аварія сталася на 356-му км траси М-4 «Дон». «Поблизу населеного пункту Ярлуково Становлянского району внаслідок порушення правил дорожнього руху перекинувся рейсовий автобус», – зазначили в МНС РФ.

Попередньою причиною ДТП назвали проблеми з рухом транспорту через слизьку дорогу. Автобус прямував з Москви в Тбілісі.

За словами представника міністерства, на місце аварії направлені представники оперативних служб.

Стало відомо, що всі загиблі та постраждалі – громадяни Грузії.

У Росії перекинувся автобус з людьми

Під Липецьком перекинувся автобус з людьми

Під Липецьком перекинувся автобус з людьми

Під Липецьком перекинувся автобус з людьми

Під Липецьком перекинувся автобус з людьми