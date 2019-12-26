Зеленський офіційно звільнив двох голів ОДА

Президент України Володимир Зеленський звільнив голів Закарпатської та Львівської обласних державних адміністрацій.

Про це йдеться в указах українського лідера №956 і 957.

Згідно з указами, голова Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко та голова Львівської ОДА Маркіян Мальський були звільнені у відповідності із заявами, які вони подали.

Нагадаємо, 24 грудня президент України Володимир Зеленський заявив про те, що звільнив двох голів ОДА.

Голова Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко заявив, що не бачить причин позбавляти його посади. Так, за словами Бондаренко, передумов для звільнення не було, як і зауважень з боку президента.