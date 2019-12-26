Мінінфраструктури непогано нажилось на секретні контракти

Міністерство інфраструктури займалося розкраданням бюджетних грошей в 2017-2019 році за допомогою маріупольської компанії.

В цей час чиновники уклали ряд договорів з ТОВ «Спецінфосистемс» з технічного обслуговування приладів технічного захисту секретної інформації на суму понад 700 тис. гривень.

Основний вид діяльності компанії — будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій. Її офіс знаходиться в місті Маріуполь Донецької області.

У теж час, послуги, які нібито надавалися, були визначені посадовими особами, як секретні, і під цим приводом не було проведено жодних публічних тендерів. Так повністю знімалася конкуренція. При цьому, під час «виконання робіт», за документами, обсяги були завищені, з-за чого необгрунтовано збільшилися виплати заробітної плати працівникам виконавця.

За умовами договору, виконавець повинен виконувати роботи з розрахунку 5-6 годин в день протягом кожного тижня місяця. Але за наявною інформацією, виконавець з’являвся в Міністерстві інфраструктури лише кілька разів у році, не більш ніж на півтори години. Що свідчить про фактичне невиконання умов договору і про розтрату бюджетних коштів з боку посадових осіб Міністерства, на користь зазначеного товариства. Можливо, за певну грошову винагороду.

Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro