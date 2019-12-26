Держ «Укрпошта» сфальсифікувала фінзвіт за 2018 р

19 грудня 2019 р державна «Укрпошта» повідомила про спростування розкритої «недостовірної річної інформації за 2018 р, яка була розміщена на сайті Суспільства і представлена в НКЦПФР 26.04.2019 р».

«До річної інформації за 2018 р були внесені зміни, у тому числі показники фінансової звітності», — повідомили в держкомпанії.

Навіть у виправленому звіті «пошти» не все в порядку.

«У нас не було можливості отримати достатні прийнятні аудиторські докази, і були виявлені перекручення джерел доходів від реалізації товарів, робіт, послуг та інших операційних доходів «Укрпошти» за 2018 і 2017 фінансові роки і балансової вартості зобов’язань станом на 31 грудня 2018 та 2017 рр», — пише аудиторська фірма «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)».

Аудитори «PwC» у виправленому звіті «Укрпошти» виявили масові порушення в бухгалтерському обліку:

«з огляду на недостатність даних бухгалтерського обліку і відсутність певної первинної документації, у нас не було можливості визначити необхідність коригувань доходу від реалізації товарів, робіт і послуг на суму 2,2 млрд грн і відповідних залишків інших поточних зобов’язань і доходів майбутніх періодів у сумі 461 млн грн

Наше аудиторський думка про фінансову звітність за 2017 р також було умовно-позитивним з цих питань», — повідомляють аудитори.

9 грудня 2019 р «Укрпошта» з великим запізненням опублікувала виправлений річний звіт за 2018 р.

«Системи (обліку — авт) допотопні, 7000 відділень без комп’ютерів + довго отримували підтвердження з Китаю та інших країн за обсягами. У звіті це все написано. Але мало хто читає. У перший рік змогли підтвердити всього 42% виручки, тому що було 80% відділень без комп’ютерів, а в цьому році вже підтвердили 64%. В наступному сподіваюся 85% і як всі компьютеризируем — 100% і строки подання звіту — авт.) будуть коротше», — написав в одному з коментарів у FB гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Активи компанії в минулому році впали з 7,7 до 6 млрд грн або на 22%.

Збиток зріс з 177 до 507 млн грн або майже у 3 рази.

Адміністративні витрати, включаючи зарплати, збільшилися з 707 до 817 млн грн.

При цьому грошей на комп’ютери» у фірми не знайшлося.

З 2016 р гендиректором «Укрпошти» працює Ігор Смілянський, колишній топ-менеджер Ріната Ахметова.

Зарплата Смілянського в збитковою «Укрпошті» становить 9 млн грн на рік.

Олексій Комаха для сайту dubinsky.pro