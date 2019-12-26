ГПУ не погодила і повернула проект підозри Федыне і Звиробий, — ДБР

ДБР отримав від ГПУ проект підозри волонтерке Марусі Звиробий і депутату ВР Софії Федыне, що загрожував президенту Володимиру Зеленському.
Про це Укрінформу розповіла прес-секретар ДБР Анжеліка Іванова.
За її словами, проект повернули без узгодження з-за відсутності рішення по нардепу Федыне.
Іванова наголосила, що не знає, як далі будуть розвиватися події. Вона припустила, що розроблений проект можуть замінити або скорегувати.
Нагадаємо, в листопаді ДБР направило в Генпрокуратуру проект підозри Федыне і Звиробий за те, що вони нібито погрожували українському президенту.
28 листопада працівники ДБР спільно з загоном спецназу СБУ обшукали квартиру волонтера та учасниці бойових дій Марусі Звиробий.