На з’єднання їзді КПУ Симоненко нагороди екс-голову УІНП медаллю на честь Сталіна

Колишньому очільнику УІНП Валерію Солдатенку вручили медаль до 140-річчя Сталіна.

Як повідомляє “Новинарня”, це відбулося 21 грудня 2019 року в Києві під час науково-практичної конференції” на тему “Сталін і революційне перетворення світу”.

“Конференцію” приурочили 140-й річниці народження Сталіна.

“На згаданій конференції із доповіддю “Сталін і Україна на переломного історичному етапі” виступивши Солдатенко Валерій Федорович – доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, Голова Українського інституту національної пам’яті (2010-2011), Директор цього ж Інституту (2011-2014)”, – інформують на офіційному сайті забороненої Компартії.

Після завершення заходу перший секретар ЦК Компартії України, яка заборонена в Україні із 2014 року, Петро Симоненко вручивши пам ” ятну медаль до 140-річчя І.В. Сталіна Солдатенку Валерію Федоровичу і Арсеєнку Анатолію Григоровичу.