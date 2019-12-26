Притула звернувся до Зеленському з проханням захистити активіста Протасового яру від Корбана

Цивільному активісту Роману Ратушному, який є лідером громадської ініціативи щодо недопущення незаконної забудови Протасового Яру, загрожує небезпека з боку забудовника.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив телеведучий і актор Сергій Притула.

За його словами, кілька місяців активіст змушений ховатися і знаходитися під охороною небайдужих громадян.

Причина — гостре бажання окремих ділків забудувати Яр. Всупереч тому факту, що КМДА на це дозволу не давала.

«Коли місцева громада зібралася і прийшла з протестом на територію забудови, титушня застосувала силу. Людей били. Забігаючи вперед, скажу, що неодноразово. Не перебираючи, особливо, хто перед ними: чоловіки, жінки або літні люди», — написав він.

Притула зазначає, що всього було зафіксовано 17 епізодів побиття титушками представників громади. Після цього на допомогу координатору Роману прийшли ветерани АТО і ООС. Усвідомивши, що силою проблему з громадянами не вирішити, тим більше, що про неї вже стали повідомляти ЗМІ, Романа спробували підкупити. Однак пропозиція Ратушному 50 тисяч доларів за самоусунення «з горизонту», не спрацював.

«Спочатку це були «м’які загрози». Потім прямі. Цілодобове стеження, машини з «мордоворотами» під його будинком і будинком брата», — додав Притула.

Він стверджує, що Романові вдалося зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і той пообіцяв йому, що все буде добре і боятися Ратушному нічого. Але зустріч закінчилася, а нічого не змінилося.

«Титушки просто поміняли номери на машинах, на яких здійснювали стеження. Можливо це такий збіг обставин. А можливо тому, що один з учасників переговорів від забудовника зараз працевлаштований в офісі президента. А батько ще одного працівника офісу працює в структурах Корбана», — зазначив він.

При цьому Притула висловив упевненість, що досить чолі держави хоча б коротко публічно висловитися на цю тему, і питання буде вирішено, оскільки атака на Роману стане тоді і атакою на президента.

«Я знаю, що Володимир Зеленський прочитає це повідомлення. Я дуже прошу його втрутитися в ситуацію і зробити все, щоб Роман зустрів Новий Рік не ховаючись по людях, а вдома з мамою. Може навіть щоб «квартал» подивився», — зазначив Притула.

Він нагадав зміст банера, який розгортають активісти на акціях пам’яті Катерини Гандзюк — «Мовчання вбиває».

«Для Романа Ратушного, його 22 роки, це може перестати бути метафорою», — резюмував він.

Раніше Ратушний розповів, що фізичною розправою загрожують не тільки йому, але й іншим захисникам Протасового яру. За його словами, дана ініціатива належить бізнесмена Геннадія Корбана.