«Українці для нас – нуль!» Фанатка Путіна, целовавшая поїзд в Криму, вибухнула образами на КремльТВ

Фанатка «русского мира» з Криму, яка на камери розцілувала перший прибув на півострів поїзд з Росії, пояснила свою поведінку.

Неадекватну тираду вона видала в ефірі КремльТВ, з’явившись у режимі відеозв’язку.

«Хочу сказати вам справжню правду. Чому я почала цілувати цей поїзд? Це не тільки моє бажання. Це крик душі всіх нас, севастопольців. По-перше, я приношу низький уклін всім будівельникам. Поцілунки були послані робітникам, золотим умам російським, які створили цього гіганта», – сказала Олександра Михайлівна.

Підспівувала пропагандистів також звернулася до українців, назвавши їх «сусідами». «Щоб ви в нашу адресу більше нічого не говорили. Рвіть собі нерви. Ми на вас не реагуємо. Хихикаем собі. Дивимося на вас і все. Ви для нас – нуль. І ми щасливі, що пішли від вас, запам’ятайте», – вибухнула пенсіонерка.

Жінка також видала, що цілувала поїзд, щоб показати кримську любов «обожненою» Росії. «Цю залізобетонну пуповину ніхто ніколи у світі не розрубає. Ми не дамо більше нами маніпулювати. Ми з Росією. Ми – росіяни. Це російська земля», – додала вона.

Вона розцілувала поїзд Путіна в Криму

Жінка також подякувала Росії за пенсії. «Я не працюю, а насолоджуюся життям. У мене коріння росіяни, з Україною нічого не пов’язує. От виберу час і приїду до Москви», – пообіцяла пенсіонерка.

Скріншот з відео

Ще не забули бабулю, яка вчора цілувала вагон? Телеканал «Росія 1» відшукав її і попросив описати свій вчинок. Потужна мова вийшла pic.twitter.com/L6vEdQLoJO

— Стрічка.ру (@lentaruofficial) December 26, 2019