На Миколаївщині яма на дорозі спровокувала лобове зіткнення, 1 людина загинула, 5 госпіталізовані

У Миколаївській області яма на 115-му кілометрі автодороги Н-24 «Благовєщенськ-Миколаїв» спровокувала ДТП з жертвами.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
«Попередньо: водій авто Volkswagen, іноземець, громадянин Німеччини, виїхав на смугу зустрічного руху. В своїй смузі в зустрічному напрямку їхав ВАЗ-217130. Далі — лобове зіткнення і страшні наслідки.
Але чому? Чому водій Volkswagen вирішив виїхати на зустрічну? Відповім: попередньо, він здійснював маневр об’їзду перешкоди. Знаєте якого? Ями посеред дороги», — написав Білошицький.
В результаті ДТП загинула жінка, ще п’ятеро людей — обидва водія, а також пасажирів (діти 2012, 2016 та 2018 народження) отримали травми різного ступеня тяжкості і госпіталізовані.
Заступник начальника Департаменту патрульної поліції зазначив, що це вже не перше ДТП на цьому відрізку дороги.