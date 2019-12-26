На Миколаївщині яма на дорозі спровокувала лобове зіткнення, 1 людина загинула, 5 госпіталізовані

У Миколаївській області яма на 115-му кілометрі автодороги Н-24 «Благовєщенськ-Миколаїв» спровокувала ДТП з жертвами.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Попередньо: водій авто Volkswagen, іноземець, громадянин Німеччини, виїхав на смугу зустрічного руху. В своїй смузі в зустрічному напрямку їхав ВАЗ-217130. Далі — лобове зіткнення і страшні наслідки.

Але чому? Чому водій Volkswagen вирішив виїхати на зустрічну? Відповім: попередньо, він здійснював маневр об’їзду перешкоди. Знаєте якого? Ями посеред дороги», — написав Білошицький.

В результаті ДТП загинула жінка, ще п’ятеро людей — обидва водія, а також пасажирів (діти 2012, 2016 та 2018 народження) отримали травми різного ступеня тяжкості і госпіталізовані.

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції зазначив, що це вже не перше ДТП на цьому відрізку дороги.

«До сьогоднішнього фатального ДТП їх було ще декілька. Патрульні під час комісійного огляду доріг цю проблему виявляли і фіксували в актах, а також неодноразово видавали вимоги (приписи) відповідальним особам за утримання автомобільних доріг для їх усунення», — повідомив він.