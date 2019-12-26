Самогубство студента в Ізмаїлі: спливли шокуючі факти трагедії

25 грудня в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті (ІДГУ) сталася НП — студент 3 курсу факультету Управління, адміністрування та інформаційної діяльності покінчив життя самогубством.

Про це повідомляє «БессарабияINFORM».

Хлопець повісився у кімнаті студентського гуртожитку на вулиці Рєпіна. В мережі була опублікована передсмертна записка студента, який вирішив звести рахунки з життям.

Як стало відомо, тіло хлопця знайшов сусід по кімнаті. Прибула на місце «швидка допомога» констатувала смерть — хлопець спорудив з кабелю електропроводи петлю і, зачепившись за гачок на стіні, повісився.

На місці злочину загиблий залишив передсмертну записку. Її фотокопії опублікував місцевий інформаційний медіа-ресурс «The Izmail Times». Її зміст не підтверджує попередні мотиви скоєння самогубства, які були оприлюднені раніше (нерозділені любовні переживання студента). В ній причиною свого вчинку хлопець називає конфлікт з директором студентського містечка ІДГУ.

«Чотири дні до цього ПП загиблий ініціював збір підписів за відставку чинного директора студентського містечка ІДГУ через перевищення повноважень. Після збору підписів студентство зустрілося з адміністрацією, але на зустрічі до ініціативи студентів не прислухалися і погрожують виселенням за «недотримання правил проживання гуртожитку» — використання обігрівачів в гуртожитку», — пише видання з посиланням на свої джерела.

Зазначимо, покінчив життя самогубством хлопець є сиротою — його мати позбавлена батьківських прав. Як він сам зазначає у передсмертній записці, «мене виженуть на вулицю рано чи пізно, а опинитися там другий раз я не хочу».

Адміністрація Ізмаїльського державного гуманітарного університету ніяких офіційних коментарів поки не дає. За наявною інформацією, сьогодні студентська рада ІДГУ повинен був провести зустріч з адміністрацією університету за даним фактом.

Студентами ініційований збір коштів на організацію поховання хлопця. Допомогти фінансово можна перерахувавши гроші на карту 5168 7551 0528 4711 або занести особисто кошти на факультет Управління, адміністрування та інформаційної діяльності.

Похорон загиблого призначені на 27 грудня. Попрощатися з ним можна в 11:30 в бюро ритуальних послуг «Гранд».