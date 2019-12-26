«Врятуйте нас, будь ласка!» З’явилося раніше невідоме відео початку жахливої пожежі в Одесі

В Одесі опубліковано відео з першими хвилинами страшної пожежі в коледжі економіки і права на вул. Троїцькій, що стався 4 грудня і забрала 16 життів.

Кадри було знято будівельниками, які працювали в одному з будинків навпроти згорілої будівлі. Запис опублікував одесит Дмитро Гінак, що бажає, щоб це допомогло слідству.

На запису видно, що пожежа розвивався стрімко. Спочатку з вікон йде сильний дим, потім звідти вириваються величезні язики полум’я. Чути благання і зойки людей, які просять про допомогу.

«Сьогодні вранці мої будівельники мені показали відео початку пожежі на Троїцькій. Там видно вибухи якийсь горючої суміші (електрика так не вибухає). Кидаю це відео в інтернет, може це якось допоможе слідству… Обережно, присутня нецензурна лексика. Дай бог сил рідним і близьким…» – написав Гінак на своїй сторінці в Facebook.