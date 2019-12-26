Хоче забрати «звірину»: Україну закликали не піддаватися на хитрощі Путіна з великим обміном

Великий обмін між Україною і російськими окупантами буде нерівноцінним, оскільки Кремль вимагає видати злочинців, утримуючи невинних українців.

Таку думку висловив на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов.

«Росія хоче забрати своїх – дітовбивць, катів беззбройних, терористів, зрадників, весь бруд «русского мира», який став «російським пеклом» на Донбасі. Порівняти поіменно списки на обмін – це означає порівняти два різних світи – світ російських чортів і світ людей», – написав він.

Бутусов звернув увагу, що слідом за підозрюваним у причетності до катастрофи МН17 на Донбасі Володимиром Цемахом, Росія може отримати також екс-«беркутівців», диверсантів, яким закидають теракт в Харкові і підозрюваних у бійні в Маріуполі.

«Звичайно, це звірі треба для історії показувати в Україні живцем, щоб всі розуміли, хто спровокував цю війну не із-за мови, не з-за прав людини, а просто за наказом і за оплаті з Кремля», – обурився журналіст.

«Але в полоні залишаються наші, гідні люди. І як же багато чого може сказати список для обміну! Кого вони хочуть забрати – і кого ми хочемо забрати. В цьому і є велика різниця. У російських в’язницях і підвалах гідні люди, ті, хто захищав свободу нашої країни, ті, хто дав відсіч російській агресії, хто не пустив «російський пекло» далі в Україну», – акцентував він.

За офіційними даними СБУ, зазначив Бутусов, наших у полоні понад 320, і ця інформація далеко не остаточна. «Якщо обмін буде дійсно «всіх на всіх» – це єдино можлива ціна. Якщо обмін буде, як сказав Путін у Парижі, «підтверджених підтверджених», 53 людини, значить, віддавати всіх негідників не можна, треба зберігати фонд для повного обміну», – підкреслив він.

«Рятувати треба всіх і максимальна кількість наших. Україна готує на обмін всіх, хто потрібен Кремлю і хто брав участь у злочинах, організованих або поощряемых РФ. Ця мерзота все одно заслуговує заочного засудження. Їх не можна амністувати і прощати, тому що тільки в суді ми можемо детально встановити правду, і дати оцінку всіх фактами і доказами», – резюмував Бутусов.