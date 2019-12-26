Терористи, вбивці і зрадники: названі імена злочинців, яких Росія запросила на обмін

Учасниками нового обміну полоненими між Києвом і ОРДЛО, який має відбутися 29 грудня, можуть стати фігуранти гучних злочинів на території України.

Так, у рамках підготовки до процесу випустили з-під варти пособника російських терористів Миколи Бутрименко.

29 липня 2014 року саме він повідомив окупантів про позиції українських військовослужбовців, яких потім розстріляли. Про скандальному рішенні написала на своїй сторінці у Facebook журналістка і громадський активіст Ольга Решетилова.

«Миколи Бутрименко звільнили з-під варти. Того самого Бутрименко, який звинувачений в організації розстрілу двох груп 3 полку 29 липня 2014 року. «Зради» немає, тобто «зрада» відносна. Бутрименко готують на обмін», – зазначила вона.

Решетилова нагадала, що зараз в різних судах по всій Україні тривають термінові судові засідання, змінюються заходи, поспішно виносяться вироки, з колоній вивозять вже засуджених у зв’язку з конфліктом громадян України і Росії.

«Для мене, як людини, яка вже не перший рік займається проблемою безкарності і встановлення істини у зв’язку з війною, це дуже непроста дилема. Вони вбивали і катували, здійснювали теракти, захоплювали будівлі, організовували протидію української армії. Деякі з них є живим свідченням російської агресії», – зазначила журналістка.

Микола Бутрименко

«Новини Мелітополя»

З іншого боку, додала вона, є невинні люди, яких роками тримають у підвалах і які не мають ніякого зв’язку з рідними. При цьому хтось із них поплатився за свою патріотичну позицію, а хтось просто став жертвою обставин.

«Але всі вони сподіваються, що держава Україна витягне їх з полону. І якщо моя держава приймає рішення витягувати своїх людей, хоча і такою високою ціною, я вітаю це рішення держави. Воно різнопланове, але іншого ні у мене, ні у вас немає», – зробила висновок журналістка.

Разом з тим вона закликала правоохоронців не забувати про те, що звільнені терористи і їхні поплічники будуть намагатися мстити свідкам по їх справах і журналістам, що висвітлювали резонансні процеси. У цьому зв’язку Решетилова зажадала від поліції забезпечення безпеки всім громадянам, які можуть опинитися в зоні ризику.

Крім того, Жовтневий районний суд Маріуполя відпустив з-під варти під особисті зобов’язання Євгена Дружиніна, Олександра Стрельниковича, Віктора Скрипника і В’ячеслава Бірюкова.

Вони є фігурантами розслідування захоплення будівлі Маріупольського ГУВС 9 травня 2014 року. В ході нападу загинули шість осіб.

Фото з засідання суду

0629.com.ua

Фото з засідання суду

0629.com.ua

Україна може обміняти і трьох обвинувачених у теракті в Харкові біля Палацу спорту в 2015 році, в результаті якого загинули 4 людини.

У список для обміну російською стороною були включені Сергій Башклыов, Володимир Двірників і Віктор Тетюцкий.

У зв’язку з цим прокурор Володимир Лимар попросив суд відпустити підозрюваних з-під варти під особисте зобов’язання. Зазначимо, що сторона захисту виступила проти.

Підозрювані організатори теракту в Харкові

Facebook Андрія Цаплієнка