23-річна дівчина координувала роботу мережі борделів в Києві

Борделі працювали під виглядом масажних салонів. За годину клієнти платили від 800 до 1000 гривень, половину отримувала дівчина.

Про це повідомляє прес-служба Нацполиции.

У Києві 23-річна дівчина орендувала квартири, в яких жінки надавали послуги інтимного характеру, повідомив в. о. начальника відділу УБЗПТЛ столичного главку поліції Олексій Гаврилюк.

За його словами, дівчина розміщувала в інтернеті оголошення про надання послуг еротичного масажу. За годину «розваг», клієнти платили від 800 до 1000 гривень. Половину заробленої суми повії віддавали їй, а решту залишали собі.

«Співробітники поліції провели два обшуку за адресами розташування салонів, де вилучили речові докази злочинної діяльності фігурантів — грошові кошти, мобільні телефони, чорнові записи та банківські картки», — повідомив Гаврилюк.

Дівчині оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею «проституція або примушування чи втягнення в заняття проституцією» Кримінального кодексу України. Запобіжний захід їй обере суд. Їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Також поліція склала адміністративні протоколи на двох жінок за заняття проституцією. Санкція статті передбачає попередження або накладення штрафу від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.