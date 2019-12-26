Смерть від наркозу в Кам’янському: Жінка пішла на операцію, щоб стати матір’ю

У лікарні міста Кам’янське Дніпропетровської області після планової хірургічної операції загинула жінка, яка хотіла стати матір’ю, ще 6 пацієнтів були на межі смерті. Про це повідомляється в сюжеті «ТСН«.

Після операції від наркозу померла 41-річна Віта, яка ризикнула піти на операцію заради мрії стати матір’ю. Це повинна була бути звичайна гінекологічна операція без ризику для життя, але для пацієнтки результат був летальним.

Родичі Віти зізналися, що не в змозі говорити про трагедії, так як їм загиблу ніхто не поверне. Зазначається, що операція пройшла успішно, однак на наступний день жінці стало погано, а після обіду її доставили в лікарню Дніпра вже в критичному стані, коли врятувати її не було шансів.

«Діагноз — токсичний шок неясної етіології. Це поліорганна недостатність, коли нирки, печінка, серце без ліків перестають працювати», — констатував головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

Після трагедії з Вітою в лікарню Дніпра з Кам’янського доставили ще 6 пацієнтів.

Одна з пацієнтів, 57-річна жінка, 5 днів пролежала у комі після планової операції і досі перебуває в реанімації у важкому стані. Також на межі життя і смерті виявився слюсар Кам’янського водоканалу, якому повинні були видалити камінь в жовчному міхурі.

За словами слюсаря, після операції він навіть почав ходити, коли стан його здоров’я різко погіршився. Отямився він вже в реанімації Дніпра. Він сказав, що вдячний за те, що вижив і більше йому нічого не треба.

В обласній лікарні зараз перебувають чотири пацієнта з Кам’янського. Наслідками операцій стали штучна нирка, екстрена чищення крові і велику кількість медикаментів. Ще двоє з шести пацієнтів вже виписані додому.

Підкреслюється, що досі невідомо, що пішло не так після операцій. При цьому уточнюється, що в діях лікарів не було виявлено помилок. Під підозру потрапили препарати для наркозу, всі вони українського виробництва.

Фірма «Фармак», відповідальна за випуск використовуються в операціях медикаментів, відповіла журналістам на запит про те, якої якості ліки було надано. За словами представників фірми, за 7 років на лікарському ринку препарат не викликав жодної претензії через його якості.

Поліція вилучила препарат для експертизи, а в лікарні Кам’янського поки припинені всі операції. Серію препаратів для проведення анестезії тимчасово заборонили в усіх лікарнях. Поліція відкрила кримінальне провадження, але підозрюваних поки немає. Постраждалі пацієнти на даний момент не вирішили, чи будуть подавати позов до суду.