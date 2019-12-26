Харків’янин зняв на відео вмираючого людини, проти нього порушили кримінальну справу

Проти жителя Харкова, який зафіксував на відео і опублікував в мережі процес вмирання людини, місцева поліція порушила кримінальну справу.

Про це правоохоронці повідомляють на своєму сайті.

Поліцейські стверджують, що 20 грудня в лісопосадці по проспекту Перемоги було знайдено тіло 31-річного жителя Харківської області. Тоді ж в Інтернеті з’явилося відео з тим же людиною. На записі чоловік качався по землі в агонії.

Було встановлено, що ролик опублікував 34-річний харків’янин, який у момент нападу гуляв з собаками і почув дивні звуки. Свідок розповів, що побачив чоловіка, який поводився неадекватно.

Судмедекспертиза показала, що небіжчик, помер внаслідок гострого розладу кровообігу і гострій кардіоміопатії. В місто він приїхав у справах.

За фактом події порушили кримінальну справу за статтею про ненадання допомоги особі, що перебуває у критичному стані КК України. Свідку події, що скористався відеокамерою, загрожує до п’яти років позбавлення волі.