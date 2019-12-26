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В Одесі попрощалися ще з двома студентками, які загинули при пожежі в коледжі

27.12.2019

У четвер, 26 грудня, в Одесі прощалися з ще двома жертвами масштабної пожежі в економічному коледжі. 16-річними студентками Катериною Пьяночкиной і Юлією Маркіної.

Про це сказано в сюжеті ТСН.

Загибла Катерина під час виникнення пожежі перебувала на четвертому поверсі, де проходили заняття. Вона зателефонувала батькові і встигла розповісти про подію.

Після церемонії прощання тіло Юлії для поховання було доставлено в її рідне село.

Наголошується, що три тижні, що минули після трагедії, знадобилися фахівцям, щоб ідентифікувати тіла, провівши генетичну експертизу.

Завтра будуть ховати директора Інституту біології південних морів Бориса Александрова і співробітницю цієї установи Галину Іванович.

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