Вихідні в 2020 році: скільки українці будуть відпочивати

Новий рік в Україні почнеться з свят і вихідних днів. У новому 2020 року українців очікують вихідні дні, які пов’язані з релігійними та державними святами.
У 2020 році у жителів України буде 2 релігійні свята і 9 державних. Всього в наступаючому новому році буде 11 днів, в які не потрібно буде працювати:
- 1 січня українці традиційно відзначають Новий рік тому буде офіційний вихідний;
- 7 січня святкують християнське Різдво за григоріанським календарем. Варто відзначити, що 25 грудня католицьке Різдво відзначається за юліанським календарем.
- 8 березня відзначається Міжнародний жіночий день;
- 19 квітня українці будуть святкувати Великдень;
- 1 травня — День праці;
- 9 травня відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
- 7 червня — Трійця;
- 28 червня — День Конституції України;
- 24 серпня — День незалежності України;
- 14 жовтня — Дня захисника України;
- 25 грудня — Католицьке Різдво.
Якщо свята потрапляють на суботу або неділю, то вихідний автоматично переноситься на понеділок. Тому в українців буде ще 5 додаткових вихідних днів:
- 6 січня, понеділок, але цей день буде відпрацьовуватися у суботу, 11 січня;
- 9 березня, понеділок, буде вихідним оскільки 8 березня випадає на неділю;
- 20 квітня, понеділок буде вихідним днем із-за того, що Пасха відзначається в неділю, 19 квітня;
- 11 травня, понеділок буде вихідним, тому що 9 травня випадає на суботу;
- 8 червня, понеділок також буде вихідним через Трійці, яку відзначають 7 числа;
- 29 червня, понеділок буде вихідним днем оскільки 28 числа відзначається День Конституации України.