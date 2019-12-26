Повінь – зміна системи

Menu
Close

Вихідні в 2020 році: скільки українці будуть відпочивати

27.12.2019

Новий рік в Україні почнеться з свят і вихідних днів. У новому 2020 року українців очікують вихідні дні, які пов’язані з релігійними та державними святами.

У 2020 році у жителів України буде 2 релігійні свята і 9 державних. Всього в наступаючому новому році буде 11 днів, в які не потрібно буде працювати:

  • 1 січня українці традиційно відзначають Новий рік тому буде офіційний вихідний;
  • 7 січня святкують християнське Різдво за григоріанським календарем. Варто відзначити, що 25 грудня католицьке Різдво відзначається за юліанським календарем.
  • 8 березня відзначається Міжнародний жіночий день;
  • 19 квітня українці будуть святкувати Великдень;
  • 1 травня — День праці;
  • 9 травня відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
  • 7 червня — Трійця;
  • 28 червня — День Конституції України;
  • 24 серпня — День незалежності України;
  • 14 жовтня — Дня захисника України;
  • 25 грудня — Католицьке Різдво.

Якщо свята потрапляють на суботу або неділю, то вихідний автоматично переноситься на понеділок. Тому в українців буде ще 5 додаткових вихідних днів:

  • 6 січня, понеділок, але цей день буде відпрацьовуватися у суботу, 11 січня;
  • 9 березня, понеділок, буде вихідним оскільки 8 березня випадає на неділю;
  • 20 квітня, понеділок буде вихідним днем із-за того, що Пасха відзначається в неділю, 19 квітня;
  • 11 травня, понеділок буде вихідним, тому що 9 травня випадає на суботу;
  • 8 червня, понеділок також буде вихідним через Трійці, яку відзначають 7 числа;
  • 29 червня, понеділок буде вихідним днем оскільки 28 числа відзначається День Конституации України.
Читайте також:   В Україні зміниться курс долара: як вплине інавгурація і приїзд МВФ
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *