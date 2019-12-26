Вихідні в 2020 році: скільки українці будуть відпочивати

Новий рік в Україні почнеться з свят і вихідних днів. У новому 2020 року українців очікують вихідні дні, які пов’язані з релігійними та державними святами.

У 2020 році у жителів України буде 2 релігійні свята і 9 державних. Всього в наступаючому новому році буде 11 днів, в які не потрібно буде працювати:

1 січня українці традиційно відзначають Новий рік тому буде офіційний вихідний;

7 січня святкують християнське Різдво за григоріанським календарем. Варто відзначити, що 25 грудня католицьке Різдво відзначається за юліанським календарем.

8 березня відзначається Міжнародний жіночий день;

19 квітня українці будуть святкувати Великдень;

1 травня — День праці;

9 травня відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

7 червня — Трійця;

28 червня — День Конституції України;

24 серпня — День незалежності України;

14 жовтня — Дня захисника України;

25 грудня — Католицьке Різдво.

Якщо свята потрапляють на суботу або неділю, то вихідний автоматично переноситься на понеділок. Тому в українців буде ще 5 додаткових вихідних днів: