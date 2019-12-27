ФБК: Літаки для Медведєвої і Аскер-заде надавала компанія належить банку ВТБ

ФБК: Літаки для Медведєвої і Аскер-заде надавала компанія, що належить керівнику апарату Костіна

Банк ВТБ сховав літаки, якими користувалися Наїля Аскер-заде і дружина Медведєва, за іноземним офшором, власником якого виявився Олександр Воронцов, керівник апарату глави банку ВТБ Андрія Костіна — «його довірений співробітник і найближчий конфідент». Про це йдеться в новому розслідуванні Фонду боротьби з корупцією.

Раніше ФБК знайшов схему, за якою з балансу держбанку ВТБ вкрали кілька приватних літаків і перевели їх на офшор в Белізі. І тепер один з цих літаків, зокрема, використовує Світлана Медведєва, дружина Дмитра Медведєва, прем’єр-міністра і лідера партії Єдина Росія. На інших, як з’ясувалося пізніше, літають інші чиновники, а також Патріарх Кирило.

Компанія «ВТБ Лізинг» купила кілька десятків пасажирських літаків, в тому числі і кілька приватних бортів, які ніколи не призначалися для здачі в справжню оренду. Вони були потрібні для обслуговування наближених до перших осіб держави. Незабаром компанія випустила заяву про те, що всі ці літаки давно продали «третім особам», і тепер вони взагалі не мають стосунку ні до банку, ні до кого-небудь, пов’язаного з банком.

Коли літаки належали ВТБ, їх обслуговувала фірма Авіапідприємство «Бізнес Аеро». Вони організовували польоти, наймали пілотів, займалися логістикою, бронями і так далі. Співробітники ФБК з’ясували, що засновником цієї компанії є саме Олександр Воронцов.

«Були у ВТБ літаки, що ними керував керівник апарату Костіна. Літаки вкрали, ними продовжує керувати керівник апарату Костіна», — сказано в розслідуванні.

Раніше сьогодні стало відомо, що в офіс ФБК з черговим обшуком прийшли силовики. Олексій Навальний пов’язує це саме з цим розслідуванням.

«Пишу пост в коридорі і чую, як в нашому офісі 15 спецназовацев громлять щось. Судячи по звуках, б’ють посуд і трощать меблі. Цей пост і цей ролик повинні були бути опубліковані сьогодні о 13-00, а в 12-00 двері почали пиляти люди в чорних шапочках. В цей раз у нас є вагомі підстави вважати, що у цього рейду є конкретний замовник. І Кремлю приємно, і свій особистий інтерес відстоює. Все рівно так, як у випадку з літаком Світлани Медведєвої. Дуже важливий держбанкір — глава ВТБ Андрій Костін — не хотів би, щоб ви його побачили», — написав Олексій Навальний у своєму блозі.