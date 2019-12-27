Росстат зробив прогноз про зменшення населення на 16 років

МОСКВА, 27 січ – . Населення Росії на початок 2020 року складе 146,741 мільйона чоловік, а до початку 2036 року зменшиться до 142,993 мільйона чоловік, це випливає з середнього варіанту прогнозу Росстату.

Як вважають у відомстві, через 16 років в Росії будуть жити 67,163 мільйона чоловіків і 75,830 мільйона жінок. До 2035 року чисельність населення країни зменшиться на 134,9 тисячі осіб, а міграційний приріст, згідно з прогнозом, буде залишатися на рівні 2020 року і не зможе компенсувати природне зменшення населення, яка виросте з 355,7 тисячі до 398,5 тисячі осіб.

Високий прогноз Росстату передбачає, що загальна чисельність населення на початок 2036 року зросте до 150,126 мільйона чоловік, а низький варіант передбачає зниження чисельності населення до 134,277 мільйона чоловік.

Середня тривалість життя, як очікують у відомстві, зросте з 73,42 року в 2020 році до 79,1 року в 2035-м.

7 листопада, 14:27

У Рахунковій палаті заявили про ризики скорочення населення Росії

Раніше Росстат повідомляв, що природний спад населення країни – перевищення числа померлих над числом народжених – за дев’ять місяців 2019 року склала 259,6 тисячі чоловік, ставши найвищою за останні одинадцять років. При цьому в Росії також знижується смертність-кількість померлих скоротилася на 27 тисяч осіб у порівнянні з минулим роком.

У середу, 25 грудня, віце-прем’єр Тетяна Голікова повідомила, що природний приріст населення фіксується тільки у 18 регіонах Росії. Він уточнила, що сформованих темпів зниження смертності не вистачило, щоб стримати природне зменшення населення, оскільки триває зниження народжуваності, пов’язаного з демографічними процесами попередніх періодів, скороченням числа жінок у віці від 20 до 29 років-з 2010 по 2020 рік на 4,5 мільйона чоловік.

Для виправлення ситуації, за словами Голікової, реалізуються заходи з підтримки сімей, які вирішили народити дитину, на 1 грудня досягнуті заплановані результати по щомісячним виплатам, які в середньому дозволили компенсувати до 50% доходу сім’ї, який “випадає” з-за відходу жінок в декрет.