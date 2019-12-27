Настає рік білої ворони

Важкий і похмурий 2019-й залишив надію, що можуть прийти кращі часи. Тож перший тост під ялинкою — за оптимістів.

Через кілька днів настане рік білої залізної щури. У китайському гороскопі щур— символ мудрості, багатства та здібності з будь-якої ситуації отримувати користь. Щодо багатства та мудрості я б не спокушалася — це тільки Росстатом життя в країні рік від року стає краще. Та й дурні в Росії, боюся, ніколи не переведуться. А ось вміння отримувати уроки навіть з найжахливіших ситуацій нам у новому році точно стане в нагоді.

Тож перший тост під ялинкою — за оптимістів важких часів. За тих, хто у 2019-му перестав дивуватися бездонности дна. За тих, хто впевнений, що завтра може стати ще гірше, тобто не ховає голову в пісок. Сьогодні, коли покарання за кинутий паперовий стаканчик або перепост критичного висловлювання зрівнялася з карами за грабіж і вбивство, число таких людей помітно додалося.

І все ж мій головний висновок року — може бути і краще. Незважаючи на загальну апатію та депресію, знаходиться чимало громадян, які не готові миритися з тим, що відбувається. Раз за разом сотні людей самих різних віків і професій приходять на судові слухання, стоять біля будівель судів і прокуратур, які тримають в руках плакати на захист тих, про кого вчора навіть не чули. Тисячі пишуть про процеси в Мережі, щоб інші знали про те, що коїться в країні. І щелепи іноді раптом розтискаються, випльовуючи на волю непрожеванных хлопчиків і дівчаток.

А ще раптом виявилося, що знаходяться білі ворони і по ту сторону барикад. Як, наприклад, поліцейський Віталій Максидов, що відмовився вважати себе потерпілим від рук Самариддина Раджабоева. Того самого, який під час акції протесту в Москві кинув на тротуар пластикову пляшку і тут же потрапив в автозак.

У суді троє широкоплечих поліцейських доводили, що звук впала тари їх страшно налякав і доставив моральні страждання. Четвертим «страждальцем» повинен був стати Максидов, але то не захотів бути посміховиськом, то вирішив не брати участь в процесі, який в майбутньому напевно увійде в список найбільш ганебних. Він звільнився з поліції, і виявилося, що це зовсім не кінець життя. І вже точно не можна порівняти з 3,5 роками колонії — саме такий термін звинувачення просило для Самариддина.

Інший сюрприз (для влади скоріше неприємний) — що і серед безправних «понаїхали», яких зазвичай автобусами звозять на вибори і правильні мітинги, теж є люди великої гідності. Мова батька Самариддина по силі впливу на аудиторію цілком може посперечатися зі став знаменитим останнім словом Єгора Жукова, хлопчика з рафінованої московської родини.

«Я хочу, щоб всі росіяни так виховали свого сина, щоб не були сліпими, — сказав на суді виходець з Таджикистану. — Я пишаюся, що у мого сина є така позиція. У мене п’ятеро дітей, всі вони гарні для мене. Я сказав своєму синові: їдь з цієї країни, тут нічого тобі не світить, одна біда. Навколо всі злодії, шахраї, бандити, тебе посадять… Ніхто тобі не допоможе: ні Конституція, ні це громадянське суспільство, яке слабо у нас. Ніхто не буде захищати. Величезне спасибі тим людям, тим простим громадянам, які вийшли за „московське справа“…»

Не здивуюся, якщо завтра сім’єю Раджабоевых раптом зацікавиться міграційна служба. Але навряд чи їх земляки, які приїхали в нашу країну на заробітки, думають інакше. Тепер ми це знаємо.

Опір жителів Шиеса, чиї землі вибрали для розміщення московського сміття, — другий привід для новорічного тосту. За стійкість. Оборона Шиеса триває вже більше року. «Наші люди виступили за чистоту свого краю і тому, що принизили їх честь і гідність», — сказала на круглому столі в Мосміськдумі одна з захисниць краю Світлана Бабенко. «Складається відчуття, що країна вже продана, але продана з тими, хто тут живе. Ми готові понести покарання за те, що говоримо правду. За законами, які приймаються в Москві, у нас садять людей, які відстоюють свою територію», — доповнила землячку Анна Степанова.

Нещодавно музикант Юрій Шевчук надав активістам Шиеса свою студію, де вони записали гімн вільних людей. Гімн вийшов наївний, але дуже крутий. В дусі «йде війна народна». Підозрюю, в новорічну ніч саме він буде звучати в будинках сіверян замість кремлівських курантів. На місці організаторів смітника я б знайшла трек в Мережі, послухала і швидше згорнула свою лавочку — нічого гарного там у них точно не вийде.

Третій тост — за всіх, хто в нищающей країні знаходить зайву тисячу або нехай навіть сто рублів, щоб підтримати тих, кому зовсім тяжко. Хворих дітей і дорослих, які стали жертвами «оптимізації» охорони здоров’я. Незалежні ЗМІ, багато з яких сьогодні матеріально залежать тільки від своїх читачів та глядачів. Оголошені «іноземними агентами» НКО зразок товариства «Меморіал», яке душать багатомільйонними штрафами, а люди раз за разом збирають гроші на оплату цих стыдных поборів.

Я не знаю, скільки в країні таких білих ворон, але хочу вірити, що їх стає більше, а не менше. В моєму оточенні сьогодні, здається, не залишилося людей, які хоч раз не скидалися: хто на подарунки людям похилого віку до Нового року, хто на адвокатів ОВС-інфо, «Меморіал», на «Русь сидить» — у кого що болить. А болить все частіше і все сильніше.

Орнітологи називають ворон санітарами міст. Кажуть, не буде ворон, щурам дістанеться більше корму. Але куди вже більше. Так що нехай в країні настане рік білої ворони.