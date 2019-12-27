У Казахстані впав пасажирський літак: перші фото і відео

У Казахстані впав рейс авіакомпанії Bek Air «Алмати — Нурсултан» з пасажирами на борту.

За попередніми даними, літак Fokker-100 врізався в двоповерховий будинок при зльоті. На борту було 100 чоловік — 95 пасажирів і п’ять членів екіпажу.

Поки офіційно повідомляється про 14 загиблих і 35 постраждали. Серед поранених є діти. На місці падіння літака працюють екстрені служби.

Місцеві ЗМІ уточнюють, що рейс Bek Air впав в районі житлового сектора, йде евакуація.

У мережі з’явилися перші відео, зняті очевидцями.





Також повідомляється, що до з’ясування обставин катастрофи літака Bek Air поблизу Алмати польоти інших Fokker-100 припинені.