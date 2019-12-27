Джамала повторила образ зі свого фото 30-річної давнини

Популярна українська співачка Джамала взяла участь у спецпроекті “Перезняти Новий рік” і повторила свій дитячий образ.

Так, Джамала опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі одне своє архівне фото з дитинства і сучасне, на якому вона повністю повторила “аутфіт”.

Дитяче фото було зроблене у 1987 році, коли Джамалі було чотири роки. На голові у майбутньої зірки є величезний бант, який співачка повторила і на новій світлині.

“Вбрання на новорічні свята мені завжди підбирала мама. Але, як бачите, любов до яскравого вбрання і аксесуарів в мене була завжди”, – додала у підписі знаменитість.

До проєкту долучився і телеведучий Олександр Педан, повторивши костюм зайця зі свого дитинства.

Фоточки часів “Підйому” – ностальгічний контент, звичайно. Та є дещо миліше та олдскульніше – світлини з мого новорічного “утрєнніка”! Я там у відвертому костюмчику, зі хвостиком і все таке,

– з гумором зазначив Педан.

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Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 25 Гру 2019 р. о 6:35 PST

: wona.com.ua

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