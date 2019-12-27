В Казахстане разбился самолет: погибли люди

Утром пятницы, 27 декабря, в Алма-Ате (Казахстан) произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», в местном аэропорту разбился самолет Fokker-100 компании Bek Air, который летел в Нур-Султан.

На борту самолета находились около ста человек, как минимум четырнадцать из них стали жертвами авиакатастрофы. Также около семидесяти людей были доставлены в больницы, более дюжины из них находятся в реанимации.

Не исключено, что количество жертв трагедии будет расти.

Очевидцы говорят, что самолет при взлете потерял высоту, после чего борт пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажный дом.

Известно, что сертификат летной годности самолету был выдан в мае 2019 года. Борт был выпущен в 1996 году.

: fraza.ua