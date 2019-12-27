Елена Кравец предстала в образе неподражаемой Мэрилин Монро

XX столетие подарило миру немало культовых кинообразов, однако количество интерпретаций стиля Мэрилин Монро просто не поддается исчислению. Пионером среди тех, кто захотел перевоплотиться в Мэрилин, стала Мадонна. Потом были Скарлетт Йоханссон, Анджелина Джоли, Шарлиз Терон. Не так давно к актрисам, снявшимся в образах а-ля Монро, присоединилась талантливая комедиантка и одна из самых красивых женщин украинского шоу-бизнеса – актриса “Квартала 95” Елена Кравец.

Елена всегда нравилась людям своим стилем и огромной харизмой. Она есть в большинстве социальных сетей, однако редко публикует фотографии, поэтому для поклонников каждое фото о ее личной жизни, с мужем или детьми, привлекают очень много внимания. На днях Елена Кравец опубликовала в Іnstagram снимок, где запечатлена в нежно-розовом платье, крой которого напоминает крой легендарного белого платья Мэрилин Монро.

“Ох Лєнусь, красивенна!”, “Леночка, вы просто прелесть!”, “Красивая до безумия”, “Шикарная женщина”, “Самая любимая и красивая девочка”, “О боги!!!!! Как же ты красива”, – в комментариях под фото поклонники принялись наперебой восхищаться новым образом знаменитости.

: u-news.com.ua