У Канаді вирізали сцену з Трампом з “Один удома 2”

Канадський суспільний мовник СВС видалив сцену із Дональдом Трампом з відомої стрічки “Один вдома 2” для скорочення хронометражу.

Як заявив речник СВС Чак Томпсон, це рішення не має під собою політичного підґрунтя, пише CBC News.

“Як часто трапляється із художніми фільмами, адаптованими для телебачення, “Один вдома 2″ було відредаговано для економії часу. Сцена із Дональдом Трампом була однією з кількох, вирізаних з фільму, оскільки жодна з них не була важливою для змісту”, – сказав Томпсон.

Він додав, що телеканал скоротив фільм ще до того, як Дональд Трамп став президентом США. “Ці зміни були зроблені у 2014 році, коли ми вперше придбали фільм й до обрання Трампа президентом”, – наголосив речник.

За його словами, загалом із фільму було вирізано вісім хвилин, що дозволило збільшити кількість реклами.

Про своє балотування на посаду президента США Дональд Трамп оголосив у червні 2015-го, а вибори відбулися у листопаді наступного року.

У повній версії фільму “Один вдома 2” Трамп з’являється на сім секунд у сцені, знятій в готелі “Плаза” у Нью-Йорку.

Син Трампа обурився фактом видалення канадським суспільним мовником сцени із його батьком, запідозривши у цьому політичний підтекст.

: ukrinform.ua

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