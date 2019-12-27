Нелегальна схема постачання обладнання для “Укрзалізниці” з кримського заводу існувала 4 роки

Служба безпеки зі складу Об’єднання єднаних сил викрила механізм постачання з кримського заводу через територію Російської Федерації неякісного енергетичного обладнання для інфраструктури залізничного транспорту.

Про це повідомили у пресштабі операції Об’єднання єднаних сил.

Правоохоронці встановили, що кілька мешканців Донеччини та міста Києва закуповували на одному з кримських електротехнічних заводів компоненти для високовольтних ліній електропередач. Зазначається, що зловмисники незаконно ввозили електроустаткування через територію Російської Федерації попри заборону імпорту цієї групи товарів.

«На одному із приватних підприємств, розташованих у Донецькій області, ділки перебивали на устаткуванні маркування, здійснювали доукомплектування обладнання з неякісних деталей. Легалізовували контрафакт, підроблюючи сертифікати якості та видаючи його за продукцію цього ж виробника», — йдеться у повідомленні.

Як уточнюють у штабі, обладнання постачали на фрази об’єкти регіональних філій Укрзалізниці через афілійовані приватні комерційні структури. Зазначається також, що за чотири роки існування нелегальної схеми зловмисники встигли продати державі обладнання на 100 мільйонів гривень. Наразі на партію контрафактного товару вартістю понад 5 мільйонів гривень наклали арешт. У цьому кримінальному провадженні тривають слідчі дії.

Правоохоронці встановлюють обставини справи та перевіряють причетність високопосадовців “Укрзалізниці” до функціонування цієї схеми.