У Зеленського обіцяють більше: стало відомо, як насправді зростуть пенсії

Незважаючи на те, що пенсії в Україні тепер будуть нараховувати по-новому, їх максимальне зростання в 2020 році закладено на рівні 5%. Такими розрахунками з виданням ГолосUA поділився економічний експерт Олексій Дорошенко.

«В Україні зростання пенсій в 2020 році закладено на рівні 5%. Хоча влада обіцяє більше, але це малоймовірно, так як нічого не прописано на цей рахунок в документах», — упевнений він.

Домогтися підвищення реальних пенсій можна було б за рахунок зниження оплати комунальних послуг, але це поки що малоймовірно.

«Знизити на 50 або 30%, комунальні тарифи в країні не реалістично»,— упевнений Дорошенко.

Тому доведеться задовольнятися малим: на думку експерта, можна говорити тільки про вірогідне зниження тарифів на комунальні на 10% — це істотно на пенсії не відіб’ється, але пенсіонери зможуть більше дозволити собі продукти харчування.