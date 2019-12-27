Ватажок “ДНР” заявивши про експериментальне скасування комендантської години

Угруповання “ДНР” готове скасувати комендантську годину на непідконтрольній Києву частині Донецької області, якщо буде готове забезпечити безпеку на годину її відсутності.

Про це повідомляють “Новини Донбасу” з посиланням на пряму лінію Дениса Пушиліна від 26 грудня.

На даний момент окупаційна влада ОРДО скасовує дію комендантської години у новорічні свята і Великдень. Пушилін розраховує, що цей експеримент покаже, наскільки бойовики готові до повного скасування комендантської години.

Він заявив, що багато чого буде залежати від того, як пройдуть новорічні свята без комендантської години.

“Це експеримент – певна проба. Ми повинні подивитися в плані безпеки, наскільки ми готові, повинні оцінити ситуацію з правопорушеннями, чи буде зростання порушень у святкові дні. У світові того, як ми проведемо експеримент, будуть прийматися відповідні наступне рішення, які можливі з скороченням комендантської години”, – йдеться у повідомленні.