Мати українського заручника Марченка, захопленого на окупованій території і вивезеного в РФ, просити внести сіна до списків на обмін

Мати полоненого Олександра Марченка, якого в 2018 році затримали на непідконтрольній українській владі території Донецької області і перевезли в Росію, заявляє про його надважкий фізичний і моральний стан.

Про це Галина Марченко написала у відкритому листі президентові Володимирові Зеленському, де просити вплинути на включення Марченка в списки на обмін.

“Мій син перебуває в надважкому психологічному стані після перенесених у “ДНР” катувань. Він потребує належного доргляду, оскільки у нього був рак щитовидної залози. Він отребує постійного прийому таблеток”, – пише Галина Марченко.

Вона наголошує, що сіна катували струмом та погрожували відрізати пальці, якщо він не підпише “зізнання”: “Вони (представники угруповання “МГБ ДНР”) помістили мого сіна до карцеру, де підвісили за руку, прикувавши до ґрат так, що він ледве діставав ногами до підлоги. У такому положенні він пробув добу”.

Мати пише, що тепер у Марченка часткове оніміння лівої ноги та передпліччя. Як писав проєкт Радіо Донбас.Реалії, випадок Олекснадра Марченка особливий тім, що представники збройного угруповання “ДНР” передали заручника слідчим Росії. Його схопили у грудні 2018 року під годину поїздкі до Донецька й пізніше передали ФСБ на кордоні, після чого у Росії йому оформили адміністративний арешт за нібито незаконну роботу в Росії, а потім порушили кримінальну справу за статтею про контрабанду зброї. За даними дружини Катерини Марченко, чоловіка утримують у СІЗО Краснодара (Росія).