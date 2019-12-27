20-річний хлопець покінчив з собою в Одеській області: з’явився текст передсмертної записки

Стала відома причина трагедії в гуртожитку Ізмаїльського державного гуманітарного університету, де 25 грудня знайшли повішеним 20-річного студента.

Як повідомляють в ГУ НП в Одеській області, студент повісився у своїй кімнаті, залишивши передсмертну записку. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з позначкою «самогубство»).

Скан записки виклали в Telegram-каналі «Х…я Одеса». В ній третьокурсник, зокрема, розповідає про конфлікт з керівництвом вузу, пригадує мати, якій опинився на вулиці і пише, що не хоче бути викинутим туди вдруге. В кінці записки молодий чоловік каже, що нещодавно у нього з’явився «сенс життя», який вирішив від нього відректися.