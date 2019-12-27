Справа «Майдану»: Апеляції на арешт колишніх «беркутівців» суд розгляне сьогодні

Розгляд апеляцій на арешт колишнім співробітникам спецпідрозділу «Беркут», які проходять у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року, призначено Київським апеляційним судом на 27 грудня. Про це повідомляє прес-служба суду.

«Розгляд апеляційних скарг, поданих обвинуваченими на рішення Святошинського районного суду міста Києва від 19 грудня 2019 року про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою щодо обвинувачених, призначено на 27 грудня 2019 року», — йдеться в повідомленні.

Засідання почнеться в 12: 00.

Разом з тим, 30 потерпілих у справі про розстріли на Майдані в лютому 2014 року виявили бажання бути присутніми на розгляді апеляції екс-беркутівцям. Адвокатська дорадча група заявила на Facebook про подання 26 грудня відповідних клопотань.

Нагадаємо, що 17 травня 2016 року суд почав розгляд по суті справи проти колишніх беркутівців Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченко, Сергія Тамтуры і Олега Янішевського.

Їх звинувачують у розстрілі 48 активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та нанесення тілесних ушкоджень активістам Майдану.

24 жовтня 2019 року Святошинський райсуд звільнив з-під варти Сергія Тамтуру.19 грудня випустили з СІЗО під домашній арешт Олександра Маринченко.