Авіакатастрофа в Казахстані: уточнено число жертв

В результаті аварії загинули 12 людей, а не 15, як повідомлялося раніше. Госпіталізовано 53 особи.

В результаті аварії пасажирського літака в районі Алмати загинули 12 осіб, повідомили в МВС країни.

За даними Моз, 8 людей загинули на місці, двоє померли при транспортуванні, двоє померли в лікарні.

Після аварії літака госпіталізували 53 людини.

Також оприлюднений список жертв:

1. Микола Астанов

2. Рустам Кайдаров

3. Бауыржан Калієв

4. Базархан Карибаев

5. Марат Муратбаев

6. Абай Нурбеков

7. Аршат Исина

8. Санія Аманжол

9. Дана Круглова

10. Каирхан Туматов

11. Валерій Ануфрієв

12. Іміну Оспанова

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив 28 грудня днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі.

Всього на борту літака було 93 людини, в тому числі два українця.