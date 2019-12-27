Телеведуча Леся Нікітюк поділилася історією свого пограбування на Новий рік

Такий Новий рік телеведуча запам’ятала надовго.

Зовсім скоро всі будуть святкувати Новий рік. У всіх нас це свято асоціюється з бенкетом за столом і гучними вечірками. Але у відомої української телеведучої Лесі Нікітюк це свято викликає зовсім інші почуття, інформує Ukr.Media.

Леся Нікітюк розповіла на одному з телешоу на Новому каналі, що у 2019 році напередодні різдвяних свят вона стала жертвою злодіїв.

Грабіжники вибили скло в її автомобілі та винесли всі подарунки, які Леся придбала для своїх рідних на новорічні свята.

«Початок минулого року для мене запам’ятався страшною трагедією. Я придбала подарунки близьким, залишивши їх в автомобілі. В цей день було холодно, я пізно поверталася з ТЦ і пакети були дуже важкими. 31 грудня мені повідомили, що машину пограбували та побили. Я тоді подбала про подарунки для всіх, бо в інші роки в цей час я була у від’їзді, а тут я як раз була вільна. І тут таке сталося — все було вкрадено»- згадала ведуча.

: aspekty.net

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